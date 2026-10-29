Что будет с жителями Алешек, которые хотят на Украину: Им предоставят дорогу через Россию Фото: Александр КОЦ.

Жителей Алешек в Херсонской области, пожелавших выехать на Украину, планируют доставить через Анапу и белорусский Гомель. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на опубликованное соглашение о прекращении огня в городе.

Согласно документу, эвакуация запланирована на 31 октября. Жителей Алешек сначала перевезут автобусами в Анапу, откуда военно-транспортный самолет Минобороны России доставит их в Белоруссию. Затем они отправятся на Украину.

«Предполагается, что 31 октября 2026 года украинская делегация с гражданами, желающими убыть на территорию Украины, вылетают из г. Анапы (аэропорт «Витязево») в аэропорт г. Гомель Республики Беларусь», — говорится в соглашении.

Сопровождать жителей будет украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По информации Telegram-канала Ukraine Context, в организации эвакуации также примут участие представители России, Украины и США.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что за первые 30 часов режима тишины в Алешках не произошло ни одного инцидента. Прекращение огня действует с 27 октября в рамках гуманитарной операции, согласованной при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Миссия предусматривает доставку в город продуктов, медикаментов и средств гигиены, а также добровольную эвакуацию жителей. Режим тишины должен продлиться до 22:59 1 ноября.