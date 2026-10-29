На родине Зеленского начался бунт против «АрселорМиттала»: западной компании приказали не закрываться

Горсовет Кривого Рога призвал «АрселорМиттал» отменить консервацию комбината. Фото: Bruno Fahy/Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутаты Криворожского городского совета обратились к владельцу крупнейшего на Украине производителя стали «АрселорМиттал Кривой Рог» Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть решение о консервации предприятия. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Процесс холодной остановки производства стартовал в начале октября из-за невозможности продолжать работу в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Согласно плану руководства, два месяца уйдет на остановку агрегатов, после чего начнется полная консервация завода.

В своем обращении городские власти указали, что руководство компании приняло решение без консультаций с местным муниципалитетом. Депутаты подчеркнули, что закрытие градообразующего предприятия лишит средств к существованию 17 тысяч сотрудников. Кроме того, прекращение обслуживания хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод создает серьезные экологические риски для всего региона.

Напомним, в сентябре «АрселорМиттал Кривой Рог» заявил о приостановке работы до окончания спецоперации из-за ракетных ударов. Гендиректор Мауро Лонгобардо заявил, что завод подвергся четырем ударам, что сделало его дальнейшую эксплуатацию небезопасной. Ранее российские войска сообщили об ударах по цехам, производящим стальной прокат для вооружения.