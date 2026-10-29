«Теперь у него есть свой мыс»: Вдова Романа Попова развеяла прах актера над Черным морем

Актер Роман Попов. Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Семья и близкие звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова исполнили последнюю волю артиста, развеяв его прах над Черным морем. Душераздирающие кадры прощания опубликовала в личном блоге вдова актера Юлия Попова в годовщину его смерти.

На церемонии на побережье в районе Мацесты собрались самые близкие люди артиста, включая его детей и мать. К памятному видео Юлия добавила архивные записи с участием Романа, сделанные при его жизни.

Вдова актёра Романа Попова развеяла его прах над Чёрным морем.

«Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написала Юлия Попова.

Напомним, Роман Попов ушел из жизни осенью прошлого года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. В 2019 году артисту удалось добиться ремиссии, однако спустя несколько лет болезнь вернулась и привела к тяжелым осложнениям, в том числе к полной потере зрения на один глаз.