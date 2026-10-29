Что происходит с россиянами на Пхукете: регион заливают аномальные ливни, объявлена опасность Фото: REUTERS.

Российские туристы не испытывают серьезных проблем на Пхукете из-за проливных дождей и угрозы наводнения. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации пояснили, что красный уровень опасности был объявлен утром 29 октября в районе канала Банг-Яй в Пхукет-Сити. При этом предупреждение распространяется не на весь остров.

«Предупреждение касается в первую очередь местных жителей и владельцев бизнеса в конкретном районе вдоль канала», — подчеркнули в АТОР.

В ассоциации добавили, что российским отдыхающим пока не стоит паниковать. Существенных трудностей у туристов из-за непогоды не наблюдается.

Местные власти ранее призвали жителей опасных районов перенести электроприборы и ценные вещи на верхние этажи зданий. Причиной угрозы наводнения стали затяжные ливни и резкий подъем уровня воды. В некоторых районах острова также возникли проблемы с дорожным движением.

Ранее на Пхукете прошли мощные ливни, вызвавшие подтопление улиц. В ночь на 26 октября стихия обрушилась на курортный район Патонг. Там сошел селевой поток, а улицы оказались затоплены. Кадры последствий непогоды опубликовал KP.RU.