UKMTO сообщил о горящем судне у берегов Омана в Ормузском проливе

UKMTO сообщила о горящем судне у берегов Омана в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе, произошедшем в девяти морских милях к северу от города Хасаб в Омане. Об этом заявили в ведомстве.

Информация об инциденте поступила от капитана проходящего судна, который увидел горящий корабль. На данный момент сведения о состоянии экипажа, масштабах полученных повреждений и возможном воздействии на окружающую среду отсутствуют.

Официальные службы и компетентные органы приступили к расследованию обстоятельств происшествия. UKMTO рекомендует всем судам, находящимся в данном районе, соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно информировать о любых подозрительных действиях.

Напомним, на прошлой неделе три судна подорвались на минах к западу от Ормузского пролива.