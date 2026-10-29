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НовостиВ мире29 октября 2026 7:54

UKMTO сообщил о горящем судне у берегов Омана в Ормузском проливе

Судно загорелось в девяти морских милях к северу от города Хасаб
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
UKMTO сообщила о горящем судне у берегов Омана в Ормузском проливе

UKMTO сообщила о горящем судне у берегов Омана в Ормузском проливе

Фото: REUTERS.

Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе, произошедшем в девяти морских милях к северу от города Хасаб в Омане. Об этом заявили в ведомстве.

Информация об инциденте поступила от капитана проходящего судна, который увидел горящий корабль. На данный момент сведения о состоянии экипажа, масштабах полученных повреждений и возможном воздействии на окружающую среду отсутствуют.

Официальные службы и компетентные органы приступили к расследованию обстоятельств происшествия. UKMTO рекомендует всем судам, находящимся в данном районе, соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно информировать о любых подозрительных действиях.

Напомним, на прошлой неделе три судна подорвались на минах к западу от Ормузского пролива.