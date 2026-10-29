В Киеве вновь транспортный коллапс: Важный мост закрыт третий день Фото: REUTERS.

В Киеве вновь произошел транспортный коллапс из-за перекрытия Южного моста, который не работает уже третьи сутки. Об этом сообщают украинские издания.

Утром 29 октября на обоих берегах Днепра образовались огромные пробки. Сильнее всего движение затруднено на Днепровской набережной, Харьковском шоссе, Набережно-Рыбальской улице и Берестейском проспекте. На некоторых участках водителям приходится стоять в заторах до 50 минут.

Из-за транспортных проблем жители Киева начали пересекать мосты на электросамокатах, чтобы быстрее добраться до работы. При этом стоимость поездок на такси с левого берега в центр города выросла до 1,5 тысячи гривен и более.

Южный мост закрыт с 27 октября. Перекрытие одной из ключевых переправ через Днепр серьезно осложнило движение в украинской столице.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста после ночных взрывов 27 октября. Тогда же пострадала одна из линий метрополитена, проходящая по переправе. Движение поездов остановили, а проезд по мосту ограничили. В Минобороны РФ подтвердили нанесение удара по объекту, который, по данным ведомства, использовался ВСУ для перевозки военных грузов.