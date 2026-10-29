Мишу Маваши не могут похоронить из-за угроз: Семью рэпера атакуют недоброжелатели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Похороны рэпера Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) перенесли на сутки из-за угроз близким музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально церемония должна была состояться в среду, 28 октября, однако ее решили провести на следующий день. По данным канала, проститься с артистом захотели несколько тысяч его сторонников, поэтому организаторы приняли дополнительные меры безопасности.

Кроме того, изменилось место захоронения. Ранее сообщалось, что рэпера похоронят на Центральном кладбище Воронежа, однако теперь церемония пройдет в другом месте. При этом площадку меняли уже несколько раз.

Точное время похорон также держат в секрете. Родственники музыканта хотят провести тихую церемонию без большого скопления поклонников.

Ранее вдова артиста Екатерина обратилась к поклонникам с просьбой помочь организовать похороны. Женщина рассказала, что занимается множеством вопросов после трагической гибели мужа. При этом она опровергла сообщения о возможном самоубийстве Маваши. Супруги поженились 15 октября, всего за десять дней до смерти музыканта.

Кроме того, представитель рэпера Александр Лебедев призвал не распространять слухи о причинах гибели артиста. Он подчеркнул, что Маваши точно не совершал самоубийства, однако обстоятельства трагедии пока окончательно не установлены. Музыкант скончался в ночь на 25 октября в Воронеже в возрасте 41 года. По факту его смерти Следственный комитет начал проверку.