Вдова Романа Попова опубликовала видео, на котором родные развеяли его прах. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOR PRESS

Вдова актера Романа Попова Юлия опубликовала в социальных сетях душераздирающее видео с берега Черного моря. Там, у мыса Мацесте она и родные развеяли прах звезды.

Кроме трогательных кадров прощания в ролик также попали видео, которые были записаны при жизни Романа.

Вдова актёра Романа Попова развеяла его прах над Чёрным морем.

«Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написала Юлия.

Напомним, Роман Попов ушел из жизни осенью прошлого года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. В 2019 году артисту удалось добиться ремиссии, однако спустя несколько лет болезнь вернулась и привела к тяжелым осложнениям, в том числе к полной потере зрения на один глаз.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов в последние дни находился в коме в крайне тяжелом состоянии. У актера случился приступ, позже его доставили в больницу, он уже был без сознания. Попова разместили в реанимации и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя две недели артист скончался. О смерти Попова стало известно 28 октября 2025 года.