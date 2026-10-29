Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2026 8:06

«Здесь он завещал оставить себя»: вдова Романа Попова показала, как развеяли его прах над Черным моремвидео

Вдова Романа Попова опубликовала видео, на котором родные развеяли его прах
Анастасия СУТОРМИНА
Вдова Романа Попова опубликовала видео, на котором родные развеяли его прах. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOR PRESS

Вдова Романа Попова опубликовала видео, на котором родные развеяли его прах. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOR PRESS

Вдова актера Романа Попова Юлия опубликовала в социальных сетях душераздирающее видео с берега Черного моря. Там, у мыса Мацесте она и родные развеяли прах звезды.

Кроме трогательных кадров прощания в ролик также попали видео, которые были записаны при жизни Романа.

Вдова актёра Романа Попова развеяла его прах над Чёрным морем.

«Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написала Юлия.

Напомним, Роман Попов ушел из жизни осенью прошлого года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. В 2019 году артисту удалось добиться ремиссии, однако спустя несколько лет болезнь вернулась и привела к тяжелым осложнениям, в том числе к полной потере зрения на один глаз.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов в последние дни находился в коме в крайне тяжелом состоянии. У актера случился приступ, позже его доставили в больницу, он уже был без сознания. Попова разместили в реанимации и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя две недели артист скончался. О смерти Попова стало известно 28 октября 2025 года.