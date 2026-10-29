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НовостиПолитика29 октября 2026 8:11

В Кремле высказались о спасении жителей Алешек

Песков: РФ рассчитывает, что жители Алешек получат гумпомощь уже сегодня-завтра
Марк СОКОЛОВ
В Кремле высказались о спасении жителей Алешек

В Кремле высказались о спасении жителей Алешек

Фото: REUTERS.

Россия рассчитывает, что жители Алешек в Херсонской области получат гуманитарную помощь уже 29–30 октября, а желающие покинуть город смогут выехать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона ожидает начала практической части гуманитарной операции в ближайшие два дня. Ее проведение должно обеспечить мирным жителям возможность получить необходимые грузы или добровольно покинуть населенный пункт.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что за первые 30 часов режима тишины в Алешках не произошло ни одного инцидента. Временное прекращение огня действует с 27 октября и должно продлиться до 22:59 1 ноября. За это время планируется доставить в город продукты питания, медикаменты и средства гигиены, а также организовать эвакуацию населения. Договоренности были достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.