Песков: Европа отказом от российского газа сама рубит сук, на котором сидит Фото: REUTERS.

Европейские страны, отказываясь от российского газа, сами наносят ущерб собственным интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сравнил действия европейских государств с попыткой рубить сук, на котором они сидят. Так он оценил решение Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва готова возобновить поставки газа в ЕС, если европейские страны проявят заинтересованность. По его словам, из-за нехватки дешевых энергоресурсов потребителям в ЕС приходится переплачивать за более дорогой сжиженный природный газ. При этом Россия сможет реализовать свои объемы топлива на других рынках. Напомним, Евросоюз намерен полностью запретить импорт российского СПГ с начала 2027 года, а трубопроводного газа — с осени того же года.