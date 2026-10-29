СК РФ: Более 9 тысяч мирных жителей погибли в Донбассе от украинской агрессии Фото: REUTERS.

Более 9 тысяч мирных жителей, в том числе 279 несовершеннолетних, погибли в Донбассе в результате агрессивных действий Украины. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам оперативного совещания в Луганске под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.

По данным СК, из-за атак киевского режима также получили ранения свыше 29 тысяч человек. Следственным комитетом было возбуждено около 11,5 тысяч уголовных дел. Следователи допросили более 266 тысяч свидетелей, а 132 тысячи человек признаны потерпевшими.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник сообщил, общее число пострадавших гражданских лиц от действий украинских боевиков превысило 34,5 тыс. человек. По словам дипломата, каждую неделю эта цифра увеличивается на 400–500 человек.

KP.RU также писал, что Следственный комитет России расследует обстоятельства атак украинских вооруженных формирований на мирных жителей Луганской Народной Республики. Следователи собирают доказательства и устанавливают причастных к произошедшему.