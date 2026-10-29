Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Слово «никогда» нельзя использовать в отношениях между государствами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям», комментируя планы Европы полностью отказаться от российского газа.

Он пояснил, что ситуация в мире постоянно меняется, а экономическая выгода всегда побеждает пустые лозунги. Рано или поздно европейским странам все равно придется вернуться к прагматичному сотрудничеству с Москвой.

«Заявлять на будущее, что мы никогда не будем это покупать, тоже (недальновидно - прим. ред.), потому что слово никогда не может присутствовать в межгосударственных отношениях», - заметил Песков.

Сейчас европейская экономика сильно переплачивает за энергоресурсы из других регионов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Европе пора признать, что ей для выживания необходим российский газ. Он призвал ЕС наладить общение с Россией.