Умерла Барбара Барри, лауреат Каннского кинофестиваля

Лауреат Каннского кинофестиваля Барбара Барри умерла в возрасте 95 лет. Фото: Steven A Henry/Getty Images

Умерла Барбара Бэрри, американская актриса и писательница, лауреат Каннского кинофестиваля. Ей было 95 лет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на дочь артистки.

Бэрри скончалась 28 октября в собственном доме в Нью-Йорке. Ранее у актрисы диагностировали онкологическое заболевание. Информацию о ее смерти журналистам подтвердила дочь.

Будущая звезда родилась в 1931 году в Чикаго. Актерскую карьеру она начала в 1955 году, а уже в 1964-м получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в картине «Раз картошка, два картошка».

Еще одной заметной работой Бэрри стал фильм «Уходя в отрыв», за который в 1979 году ее номинировали на премию «Оскар». Помимо съемок в кино, артистка занималась литературой и написала два романа для подростков.

Ранее умерла французская актриса Марина Влади, третья супруга советского барда Владимира Высоцкого. Ей было 88 лет. Как и Бэрри, она являлась обладательницей приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. За свою карьеру Влади снялась во множестве картин известных европейских режиссеров, а также получила французский орден Искусств и литературы.