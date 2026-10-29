Беременная российская туристка заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах Фото: EAST NEWS.

Российская туристка на седьмом месяце беременности заразилась опасной вирусной инфекцией во время отдыха на Мальдивских островах. Заболевание развилось после укуса комара, сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, у 32-летней женщины резко поднялась температура до 39 градусов, возникли сильные головные боли и судорожные ощущения в области спины. Пациентку экстренно госпитализировали, а спустя три дня лабораторные исследования подтвердили диагноз «лихорадка Западного Нила».

Специалисты отмечают, что в тяжелой форме вирус поражает центральную нервную систему, вызывая воспаление головного мозга и его оболочек, судороги и спутанность сознания. Особую опасность ситуация представляет из-за высокого риска передачи вируса от матери плоду.

Тем временем в Африке распространяется лихорадка Эбола. В Демократической Республике Конго зарегистрирована самая стремительная и смертоносная вспышка заболевания за всю историю страны. По данным правительства, число заразившихся достигло 10 060 человек, а скончались примерно пять тысяч.