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НовостиВ мире29 октября 2026 8:24

Беременная российская туристка заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах

Российская туристка заразилась опасной вирусной инфекцией после укуса комара
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Беременная российская туристка заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах

Беременная российская туристка заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах

Фото: EAST NEWS.

Российская туристка на седьмом месяце беременности заразилась опасной вирусной инфекцией во время отдыха на Мальдивских островах. Заболевание развилось после укуса комара, сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, у 32-летней женщины резко поднялась температура до 39 градусов, возникли сильные головные боли и судорожные ощущения в области спины. Пациентку экстренно госпитализировали, а спустя три дня лабораторные исследования подтвердили диагноз «лихорадка Западного Нила».

Специалисты отмечают, что в тяжелой форме вирус поражает центральную нервную систему, вызывая воспаление головного мозга и его оболочек, судороги и спутанность сознания. Особую опасность ситуация представляет из-за высокого риска передачи вируса от матери плоду.

Тем временем в Африке распространяется лихорадка Эбола. В Демократической Республике Конго зарегистрирована самая стремительная и смертоносная вспышка заболевания за всю историю страны. По данным правительства, число заразившихся достигло 10 060 человек, а скончались примерно пять тысяч.