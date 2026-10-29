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НовостиПроисшествия29 октября 2026 8:25

В Ульяновской области будут судить пятерых граждан за хищения у участников СВО

В России задержали группу мошенников, обманом отправивших 10 человек на СВО
Сергей КУДРИН
В Ульяновской области будут судить мошенников, выманивших выплаты бойцов СВО

В Ульяновской области будут судить мошенников, выманивших выплаты бойцов СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело против группы лиц, обвиняемых в хищении средств, предназначенных для выплат военнослужащим, проходящим службу по контракту. Также их обвиняют и в других противоправных действиях.

«Установлено, что пять участников организованной группы убедили десятерых жителей различных регионов России пройти службу в зоне проведения специальной военной операции. При этом потерпевшим обещали, что за отдельную плату те будут выполнять задачи, не связанные с участием в боевых действиях. Для этого требовалось передать фигурантам свои выплаты, положенные за заключение контракта», - рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Татарстане граждане, желая поступить на службу по контракту, передали документы и банковские карты злоумышленникам. Сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых.

Проверка выявила вымогательство и причинение вреда здоровью, возбуждены уголовные дела по статьям 158, 163 и 112 УК РФ. Ущерб составил более 25 млн рублей, имущество арестовано на 12 млн. Обвиняемые скоро предстанут перед судом.

Ранее KP.RU сообщил, что в МВД РФ перечислили самые популярные схемы мошенников по обману участников СВО.