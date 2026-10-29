Rzeczpospolita: Польша планирует передать Киеву два истребителя МиГ-29. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOR PRESS

Власти Польши планируют передать Украине два истребителя МиГ-29 в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом о ссылкой на представителя Минобороны генерала Дариуша Луковского сообщила газета Rzeczpospolita.

Журналисты отмечают, что техника эта довольно стара. Один борт уже полностью выработал летный ресурс. На втором пока еще летают военные польские летчики. Оба борта будут переданы Украине в ближайшее время.

Вместе с тем, издание обращает внимание на то, что стоимость всего пакета военной помощи Варшавы Киеву составляет около 50 млн евро. Однако какое вооружение в него войдет кроме истребителей, не разглашается.

Накануне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении Украине дополнительного «зимнего пакета» военной помощи на сумму 500 млн евро.

Ранее KP.RU сообщил, что Кильский институт мировой экономики подсчитал помощь Украине от США и Европы за 53 месяца: 360 млрд евро (416 млрд долларов или 34,5 трлн рублей). Это в два раза больше советского ленд-лиза и в три раза, если учесть обещанное. Помощь расписана до конца десятилетия.