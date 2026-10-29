Путин назвал Россию и Африку союзниками в создании многополярного мира

Путин заявил о совместном стремлении РФ и Африки к построению глобальной системы связей, исключающей диктат Фото: REUTERS.

Россия и страны Африки выступают естественными партнерами при формировании справедливого миропорядка. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Политик подчеркнул, что позиции государств совпадают по ключевым вопросам международной повестки. Стороны солидарны в желании защищать свой суверенитет, развивать национальные экономики и совместно противостоять любым проявлениям диктатуры.

«Позиции России и стран Африканского континента по наиболее актуальным вопросам мировой политики во многом близки или совпадают», - подчеркнул глава государства на заседании саммита Россия-Африка.

Москва нацелена на долгосрочное укрепление связей с африканским континентом во всех ключевых сферах.

Ранее KP.RU писал, что сейчас проходит третий саммит «Россия - Африка». Мероприятие будет длиться два дня в Москве.