Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире29 октября 2026 8:42

Видео массовой драки между депутатами парламента Армении появилось в Сетивидео

Драка в парламенте Армении началась во время выступления депутата от правящей фракции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Видео массовой драки между депутатами парламента Армении появилось в Сети. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Видео массовой драки между депутатами парламента Армении появилось в Сети. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В зале заседаний Национального собрания Армении произошла массовая драка с участием парламентариев. Кадры инцидента быстро распространились в интернете.

Конфликт начался во время выступления депутата от правящей фракции «Гражданский договор» Тарона Чахояна, который затронул тему предвыборной кампании оппозиционной партии «Сильная Армения». Словесная перепалка между народными избранниками быстро переросла в открытое физическое столкновение прямо в ходе заседания.

В парламенте Армении произошла потасовка после выступления депутата от оппозиции

Напомним, это далеко не первый подобный случай. В начале октября этого года в парламенте Армении произошла потасовка после выступления депутата от оппозиции.

В прошлом году в армянском парламенте произошла драка между депутатами правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиции «Армения» из-за предложения о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян. Спикер парламента Ален Симонян критиковал оппозицию, а представитель «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян анонсировал соответствующий законопроект. Немногим ранее заседание прервалось из-за потасовки, разгоревшейся из-за разного отношения к действующей власти в Армении.