Видео массовой драки между депутатами парламента Армении появилось в Сети. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В зале заседаний Национального собрания Армении произошла массовая драка с участием парламентариев. Кадры инцидента быстро распространились в интернете.

Конфликт начался во время выступления депутата от правящей фракции «Гражданский договор» Тарона Чахояна, который затронул тему предвыборной кампании оппозиционной партии «Сильная Армения». Словесная перепалка между народными избранниками быстро переросла в открытое физическое столкновение прямо в ходе заседания.

В парламенте Армении произошла потасовка после выступления депутата от оппозиции

Напомним, это далеко не первый подобный случай. В начале октября этого года в парламенте Армении произошла потасовка после выступления депутата от оппозиции.

В прошлом году в армянском парламенте произошла драка между депутатами правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиции «Армения» из-за предложения о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян. Спикер парламента Ален Симонян критиковал оппозицию, а представитель «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян анонсировал соответствующий законопроект. Немногим ранее заседание прервалось из-за потасовки, разгоревшейся из-за разного отношения к действующей власти в Армении.