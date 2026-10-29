Путин: доля рубля в торговле России с Африкой достигает 85% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Доля рубля в коммерческих операциях Российской Федерации с африканскими странами достигает 85%. Об этом 29 октября, в четверг, сообщил президент России Владимир Путин.

В ходе саммита "Россия — Африка", лидер РФ отметил, что Россия и страны Африки смогли выстроить надежные и бесперебойные каналы взаиморасчетов в национальных валютах. По словам Путина, подобная переориентация позволяет надежно защитить торговые и экономические обмены от внешнего влияния, а также делает их максимально устойчивыми к любым колебаниям мировой экономической и политической конъюнктуры.

Отметим, что товарооборот России и стран Африки по итогам 2025 года вырос на 13% и достиг 27,8 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что на саммите "Россия — Африка" обсуждались расчёты в национальных валютах, инвестиционные проекты, поставки удобрений и развитие транспортных коридоров. Участники встречи обозначили эти направления как важные для расширения экономических связей.