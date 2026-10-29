Директор Долиной подтвердил порядок цен на новогодние выступления певицы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В декабрьском графике народной артистки РФ Ларисы Долиной осталось всего шесть свободных дат для проведения новогодних корпоративов. Об этом РИА Новости сообщил её директор Сергей Пудовкин, прокомментировавший появившуюся в СМИ информацию о стоимости и спросе на выступления исполнительницы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певице якобы пришлось снизить гонорар с 3,5 до 2,5 млн рублей из-за падения интереса со стороны заказчиков. В ответ на это представитель артистки подтвердил, что озвученные цифры близки к действительности, однако опроверг заявления о невостребованности.

«Не знаю, как совместить термин низкий спрос и оставшиеся только шесть дат в декабре. Но в целом порядок цен близок к реалиям», — отметил продюсер.

Пудовкин добавил, что гибкость в вопросе гонораров является стандартной практикой для отечественного шоу-бизнеса, где исполнители регулярно корректируют стоимость выступлений как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о самых востребованных исполнителях на новогодних корпоративах, предпочитая доходы от стриминга. Вне конкуренции в прошлом году оказалась Надежда Кадышева, чей гонорар начинался от 15 млн рублей.