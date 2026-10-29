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НовостиЗвезды29 октября 2026 9:03

Директор Долиной подтвердил порядок цен на новогодние выступления певицы

Директор Долиной заявил, что в декабрьском графике певицы осталось всего шесть свободных дат для корпоративов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Директор Долиной подтвердил порядок цен на новогодние выступления певицы

Директор Долиной подтвердил порядок цен на новогодние выступления певицы

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В декабрьском графике народной артистки РФ Ларисы Долиной осталось всего шесть свободных дат для проведения новогодних корпоративов. Об этом РИА Новости сообщил её директор Сергей Пудовкин, прокомментировавший появившуюся в СМИ информацию о стоимости и спросе на выступления исполнительницы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певице якобы пришлось снизить гонорар с 3,5 до 2,5 млн рублей из-за падения интереса со стороны заказчиков. В ответ на это представитель артистки подтвердил, что озвученные цифры близки к действительности, однако опроверг заявления о невостребованности.

«Не знаю, как совместить термин низкий спрос и оставшиеся только шесть дат в декабре. Но в целом порядок цен близок к реалиям», — отметил продюсер.

Пудовкин добавил, что гибкость в вопросе гонораров является стандартной практикой для отечественного шоу-бизнеса, где исполнители регулярно корректируют стоимость выступлений как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о самых востребованных исполнителях на новогодних корпоративах, предпочитая доходы от стриминга. Вне конкуренции в прошлом году оказалась Надежда Кадышева, чей гонорар начинался от 15 млн рублей.