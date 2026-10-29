Иванковская: на Украине запретят весь русскоязычный культурный продукт

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Кадр из видео youtube.com/@ukrainian_radio

На Украине планируют запретить на законодательном уровне весь русскоязычный культурный продукт. Об этом рассказала во время общения с журналистами языковой омбудсмен государства Елена Ивановская.

По ее словам, в Верховной раде уже активно работают над новым проектом. Он станет очередной мерой властей Незалежной, чтобы запретить все русское в украинском обществе.

«На Украине запретят весь русскоязычный культурный продукт. Готовятся изменения в закон о культуре. То есть это и те русскоязычные музыкальные произведения, которые сегодня, к сожалению, слушают граждане Украины, более того - исполняют их», - поделилась деталями омбудсмен.

Ранее президент РФ Владимир Путин возмутился запретом русского языка на территории Украины. Он заявил, что ни в одном государстве мира не наблюдается такой ярой тенденции уничтожить всё, связанное с Россией.