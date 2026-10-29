Экс-защитник сборной РФ по футболу Соломатин подписал очередной контракт с МО Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин не так давно подписал очередной контракт и служит в зоне СВО в составе подразделения БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты. Об этом спортсмен сообщил в беседе с РИА Новости.

«Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 "Тигр", входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения», - отметил он.

Соломатин добавил, что он в основном будет работать в составе мобильной огневой группы.

До этого Андрей Соломатин ремонтировал технику в зоне специальной военной операции. Он занимал должность заместителя командира по технической части специальной базы, где чинят военную технику.

Ранее в Мариуполе на базе СШ №26 открыли школу футбола имени Андрея Соломатина. Подробнее читайте здесь на KP.RU.