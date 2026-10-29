Сенатор Блюменталь призвал танкеры с российским дизелем изменить курс Фото: REUTERS.

В преддверии выборов в Конгресс США разразился новый политический скандал. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал от судоходных компаний прекратить поставки российского дизеля в США. Что будет в противном случае он, впрочем, не уточнил.

«Я направляю решительное предупреждение судоходным компаниям, чьи танкеры доставляют в наши порты незаконное российское дизельное топливо: измените курс, пока ещё есть время», - написал Блюменталь в соцсети Х.

Блюменталь выступил против соглашения Дональда Трампа с Россией. Рост цен на топливо в США из-за войны с Ираном привел к импорту российских нефтепродуктов по временной лицензии № 135. Блюменталь, ссылаясь на закон Ending Importation of Russian Oil Act, заявил, что исполнительная власть не может обходить законодательные запреты.

Он угрожает судовладельцам, таким как EASTMED, юридическими и финансовыми последствиями, фактически пытаясь заблокировать заключенную президентом сделку. Независимые наблюдатели видят в этом проявление русофобии и отказ от здравых решений ради "экономического истощения" России.

Ранее KP.RU сообщил, что другие демократы в США тоже уже начали угрожать компаниям, которые могли бы заняться поставкой российского дизеля.