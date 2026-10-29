Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире29 октября 2026 9:23

Президент разрешил - сенатор запретил: демократы в США пытаются помешать поставкам дизеля из России

Сенатор Блюменталь призвал танкеры с российским дизелем изменить курс
Сергей КУДРИН
Сенатор Блюменталь призвал танкеры с российским дизелем изменить курс

Сенатор Блюменталь призвал танкеры с российским дизелем изменить курс

Фото: REUTERS.

В преддверии выборов в Конгресс США разразился новый политический скандал. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал от судоходных компаний прекратить поставки российского дизеля в США. Что будет в противном случае он, впрочем, не уточнил.

«Я направляю решительное предупреждение судоходным компаниям, чьи танкеры доставляют в наши порты незаконное российское дизельное топливо: измените курс, пока ещё есть время», - написал Блюменталь в соцсети Х.

Блюменталь выступил против соглашения Дональда Трампа с Россией. Рост цен на топливо в США из-за войны с Ираном привел к импорту российских нефтепродуктов по временной лицензии № 135. Блюменталь, ссылаясь на закон Ending Importation of Russian Oil Act, заявил, что исполнительная власть не может обходить законодательные запреты.

Он угрожает судовладельцам, таким как EASTMED, юридическими и финансовыми последствиями, фактически пытаясь заблокировать заключенную президентом сделку. Независимые наблюдатели видят в этом проявление русофобии и отказ от здравых решений ради "экономического истощения" России.

Ранее KP.RU сообщил, что другие демократы в США тоже уже начали угрожать компаниям, которые могли бы заняться поставкой российского дизеля.