Саша Барон Коэн принес извинения жителям Казахстана за образ Бората Фото: кадр из фильма.

Британский комик и актер Саша Барон Коэн принес официальные извинения жителям Казахстана за образ вымышленного журналиста Бората Сагдиева. Заявление он сделал в эфире подкаста Happy Sad Confused на YouTube.

Актер подчеркнул, что созданный им персонаж не имеет никакого отношения к реальному Казахстану, а страна происхождения Бората менялась в зависимости от формата и площадки выхода шоу. Коэн также признал, что использовал условный акцент, а его собственные представления о речи жителей Центральной Азии крайне ограничены.

По словам артиста, концепция образа строилась на невежестве его собеседников, которые были готовы безоговорочно верить в любые абсурдные стереотипы о малознакомых им регионах мира.

Напомним, Саша Барон Коэн выпустил две полнометражные комедийные ленты, посвященные приключениям Бората Сагдиева. Комедия «Борат 2» получила премию «Золотой глобус».