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НовостиВ мире29 октября 2026 9:24

Саша Барон Коэн принес извинения жителям Казахстана за образ Бората

Саша Барон Коэн заявил, что концепция образа Бората строилась на невежестве его собеседников
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Саша Барон Коэн принес извинения жителям Казахстана за образ Бората

Саша Барон Коэн принес извинения жителям Казахстана за образ Бората

Фото: кадр из фильма.

Британский комик и актер Саша Барон Коэн принес официальные извинения жителям Казахстана за образ вымышленного журналиста Бората Сагдиева. Заявление он сделал в эфире подкаста Happy Sad Confused на YouTube.

Актер подчеркнул, что созданный им персонаж не имеет никакого отношения к реальному Казахстану, а страна происхождения Бората менялась в зависимости от формата и площадки выхода шоу. Коэн также признал, что использовал условный акцент, а его собственные представления о речи жителей Центральной Азии крайне ограничены.

По словам артиста, концепция образа строилась на невежестве его собеседников, которые были готовы безоговорочно верить в любые абсурдные стереотипы о малознакомых им регионах мира.

Напомним, Саша Барон Коэн выпустил две полнометражные комедийные ленты, посвященные приключениям Бората Сагдиева. Комедия «Борат 2» получила премию «Золотой глобус».