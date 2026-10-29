Умерла Эльке Зоммер, немецкая актриса и лауреат «Золотого глобуса»

Немецкая актриса и лауреат «Золотого глобуса» Эльке Зоммер умерла в возрасте 85 лет. Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press

Умерла Эльке Зоммер, немецкая актриса, звезда Голливуда и лауреат премии «Золотой глобус». Ей было 85 лет. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на близких артистки.

Зоммер скончалась 28 октября около 22:00 в собственном доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала сердечная недостаточность после продолжительной болезни.

В июле актриса потеряла супруга Вольфа Вальтера, с которым прожила в браке более 30 лет. По словам близких, после его смерти состояние Зоммер постепенно ухудшалось. Похоронить артистку планируют в семейной могиле в Баварии, где покоятся ее родители.

Эльке Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. В кино она попала после победы на конкурсе красоты в Италии в 1958 году. В 1964-м актриса получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Премия», где снималась вместе с Полом Ньюманом. Всего на ее счету около ста работ в кино и на телевидении.

Ранее в США умерла актриса Эва Мари Сэйнт, обладательница премий «Оскар» и «Эмми». Звезде фильмов «В порту» и «К северу через северо-запад» было 102 года. Она скончалась 6 октября в своем доме в Лос-Анджелесе от естественных причин. Свой единственный «Оскар» артистка получила в 1955 году за лучшую женскую роль второго плана в картине «В порту».