Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика29 октября 2026 9:27

Молодые и дерзкие: россияне 18–24 лет ринулись в инвестиции

За год число инвесторов среди зумеров выросло в 2,5 раза, а женщины стали проявлять к бирже почти вдвое больше интереса, чем мужчины
Олег КАРПОВ

Российская молодежь открывает для себя мир финансов. Согласно исследованию аналитиков Yota, основанному на обезличенных данных абонентов, за девять месяцев 2026 года аудитория популярных брокерских платформ среди россиян 18–24 лет выросла в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом общее число пользователей таких ресурсов увеличилось на 64% год к году.

Несмотря на впечатляющий рывок молодежи, тон в инвестиционной среде пока задают люди постарше. Основными пользователями брокерских платформ остаются россияне 35–44 лет — на них приходится 43% всей аудитории. За год число посетителей этой возрастной группы выросло на 67%.

Активно подтягиваются и те, кому от 25 до 34 лет: их стало больше на 78%. Не отстают и старшие поколения. Пользователи 45–54 лет стали посещать брокерские платформы на 52% активнее, а в группе 55–64 лет аудитория увеличилась на 35%.

Если говорить о гендерном составе, то основу аудитории инвестиционных площадок по-прежнему составляют мужчины (69%). Однако женщины, кажется, решили, что финансовые рынки — это не только мужская территория. С января по сентябрь число пользовательниц таких ресурсов увеличилось на 82%, тогда как среди мужчин рост составил 57%.

Особенно ярко эта тенденция проявилась среди женщин 25–34 лет: за год их стало более чем вдвое больше (+121%). Это говорит о том, что молодые женщины все чаще рассматривают инвестиции как способ управления личными финансами.

В целом среди всех категорий инвестиционных ресурсов наиболее заметный рост аудитории показали именно брокерские платформы. Их доля в структуре пользователей увеличилась с 37% до 62% за год.

Самыми популярными площадками оказались «Альфа-Инвестиции» и «Т-Инвестиции», а также Smart-Lab, «Финам» и «БКС Экспресс».