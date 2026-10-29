Кардиолог раскрыл неожиданную пользу кофе для сердца

Чрезмерное употребление напитка может усиливать тревожность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Умеренное употребление кофе может быть связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом вред напитка нередко преувеличивают, рассказал кардиолог Ярослав Ашихмин. Об этом пишет «Абзац».

«На самом деле вред от кофе очень сильно преувеличен. Были крупные исследования, которые показывают, что риски инсульта, инфаркта снижаются при употреблении от одной до четырех чашек кофе», - пояснил специалист.

Однако пить кофе без ограничений не стоит. Чрезмерное употребление напитка может усиливать тревожность, вызывать привыкание и отрицательно влиять на работоспособность. Особенно осторожными следует быть людям с повышенной чувствительностью к кофеину.

Исследования также показывают связь между умеренным употреблением кофе и более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Например, в сентябре 2022 года в журнале European Journal of Preventive Cardiology опубликовали результаты исследования, согласно которым две-три чашки кофе в день были связаны с меньшим риском таких заболеваний.

Ранее терапевт Козлов объяснил, как недостаток сна влияет на реакцию организма на кофеин и почему при недосыпе действие кофе может ощущаться сильнее.