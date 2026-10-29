Киев будет без света по пять дней подряд: в Раде указали на катастрофу в энергетике Фото: REUTERS.

Киев может остаться без электричества на пять суток из-за серьезных проблем с энергоснабжением. Об этом предупредил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк, слова которого приводит украинский Telegram-канал «Труха».

По словам парламентария, подобный сценарий возможен не только в столице, но и в других украинских городах, расположенных вблизи линии боевых действий. В качестве примера он привел Конотоп в Сумской области, жители которого пять дней провели без света после ударов по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает УНИАН, электроснабжение Конотопа удалось восстановить лишь на пятые сутки. При этом электричество пока подается поочередно. Мэр города Артем Семенихин предупредил, что нормальная работа энергосистемы возобновится не раньше весны.

Ранее украинские СМИ предупредили о возможных отключениях света в Киеве продолжительностью до 20 часов в сутки предстоящей зимой. По данным издания «Экономическая правда», наиболее тяжелая ситуация может возникнуть при одновременном похолодании, росте потребления электричества и новых повреждениях энергетической инфраструктуры. При таком сценарии даже работающие электростанции в других регионах не смогут обеспечить столицу необходимым количеством энергии.