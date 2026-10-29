Уроженке России в США грозит до 20 лет тюрьмы за нападение на двух евреев Фото: REUTERS.

В США 32-летнюю уроженку России Анну Мочалову арестовали за нападения на двух мужчин-евреев в Даймонд-дистрикте на Манхэттене. Ей предъявлены федеральные обвинения в преступлениях на почве ненависти, грозящие 20 годами тюрьмы. Все жертвы были в кипах - традиционных еврейских одеждах. Об этом пишет NYP.

Прокурор США Джейми Макдональд заявила, что Мочалова "целенаправленно напала на евреев", используя шприц с неизвестным содержимым. Жертвами стали 26-летний раввин и другой мужчина на углу 45-й и Шестой улиц.

Исполняющий обязанности помощника директора ФБР Джеймс Барнакл-младший подчеркнул недопустимость антисемитских инцидентов в Нью-Йорке и заявил о готовности защищать безопасность еврейской общины.

О мотивах Мочаловой пока ничего неизвестно, однако утверждается, будто бы она хотела напасть ещё на одного мужчину, но тот заявил ей, что является мусульманином. Тогда женщина якобы "пощадила его".

Ранее KP.RU сообщил, что Мочалова - бывшая модель из Перми, которая покоряла подиумы и блистала на обложках, пока не оказалась в США.