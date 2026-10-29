«Рядом с телами лежали шприцы»: в лесу нашли мертвыми пропавших в Новосибирске подростков

Пропавших в Новосибирске подростков нашли мертвыми в лесополосе. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске нашли мертвыми двух подростков — 15-летнюю школьницу и 16-летнего юношу, которые пропали вечером 14 октября. Их тела обнаружили 28 октября в лесополосе добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», пишет «КП-Новосибирск».

По словам матери мальчика, подростки познакомились в конце августа и дружили. Вечером в день исчезновения женщина видела, как они вместе уходили гулять. До этого, по ее словам, ничего необычного не происходило.

Родители обратились за помощью к волонтерам спустя несколько дней. Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные участки и проверяли поступавшую информацию.

Как рассказали местные жители, рядом с телами находились шприцы. По предварительной версии, криминального характера в произошедшем нет. Правоохранители продолжают выяснять причины гибели подростков.

Ранее KP.RU писал, что в Оренбургской области в лесополосе нашли тела двух девочек-подростков, пропавших накануне. Видимых признаков криминальной смерти на телах не обнаружили.