Испанию и Португалию строго предупредили насчет поставок Украине: станут законной целью для ударов Фото: REUTERS.

Власти Испании и Португалии рискуют столкнуться с серьезными последствиями из-за совместного с Киевом производства вооружений для ударов по России. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

В своей статье политик отметил, что испанские и португальские компании активно сотрудничают с украинским военно-промышленным комплексом. В частности, они участвуют в разработке ракетных технологий, ударных беспилотников и систем наведения. Кроме того, Португалия занимается совместными проектами по производству морских дронов.

По мнению Медведчука, подобная политика создает для Мадрида и Лиссабона дополнительные риски. Предприятия, выпускающие вооружения для ударов по России, могут стать целями ответных атак.

«Курс на слияние с украинским ВПК, который обеспечивает удары по территории России, является дорогим и опасным и никак не соответствует интересам испанского и португальского народов», — подчеркнул он.

Политик также обратил внимание на внутренние проблемы обеих стран. По его словам, пока жители Испании и Португалии страдают от жилищного кризиса и роста стоимости жизни, власти направляют ресурсы на военное сотрудничество с Украиной.

При этом Медведчук предупредил, что испанские и португальские предприятия сильно рискуют. Поскольку они могут стать законными целями российских ответных ударов.

«Дальнейшее превращение испанских и португальских предприятий в производственную базу украинских ракет и ударных беспилотников, используемых для террористических ударов по территории России, означает превращение этих производств в законную цель для российских ответных ударов», — подчеркнул политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что европейские предприятия по производству вооружений для Украины могут стать военными целями. По словам дипломата, расположение заводов за пределами украинской территории не гарантирует им безопасность. Захарова подчеркнула, что западные государства уже не просто помогают Киеву, а непосредственно участвуют в конфликте, создавая совместные предприятия с украинским ВПК.

Кроме того, президент России Владимир Путин высказался о возможных ударах по предприятиям стран, поставляющих оружие Киеву. На заседании клуба «Валдай» глава государства подчеркнул, что Москва пока не планирует атаковать подобные объекты. Однако российские власти должны учитывать угрозы, возникающие из-за вовлечения западных государств в конфликт. Путин также напомнил, что Запад неоднократно предупреждали о последствиях вмешательства в ситуацию вокруг Украины.