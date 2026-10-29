Песков объяснил, почему Мелании Трамп удалось договориться о прекращении огня в Алешках, а Папе Римскому — нет Фото: REUTERS.

Предметный характер инициативы первой леди США Мелании Трамп и ее опыт в гуманитарных вопросах помогли добиться договоренностей о перемирии в Алешках Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время беседы с представителем Кремля журналист поинтересовался, почему Мелании Трамп удалось то, что не смог сделать даже Папа Римский. Тот, как известно, также пытался договориться о прекращении огня в Алешках. В ответ Песков подчеркнул, что существенная разница была в подходах.

«Ну, это была просто предметная инициатива, предметная (От Мелании Трамп - прим.ред.)», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Мелания Трамп уже приложила немало усилий для воссоединения детей со своими семьями в России и на Украине. По словам представителя Кремля, первая леди США накопила значительный опыт подобной работы.

Кроме того, Песков отметил участие американской стороны в мирном урегулировании украинского конфликта. По его мнению, сочетание этих усилий и позволило достичь договоренностей по Алешкам.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что за первые 30 часов режима тишины в Алешках не произошло ни одного инцидента. Прекращение огня действует с 27 октября и должно продлиться до 22:59 1 ноября. За это время планируется доставить местным жителям продукты, медикаменты и средства гигиены, а также обеспечить добровольную эвакуацию желающих покинуть город.