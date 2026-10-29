Истерика Зеленского – попытка скрыть панику: в Британии увидели, в каком ужасе Киев из-за ударов ВС РФ Фото: REUTERS.

Руководство Украины испытывает ужас из-за российских ударов по военным объектам Киева. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала, передает РИА Новости.

По словам эксперта, украинская столица столкнулась с серьезными проблемами в работе транспортной и энергетической инфраструктуры.

«Поступают сообщения о том, что столица находится в шоке. Очевидно, что движение автомобильного транспорта по этому (Южному. — Прим. ред.) мосту теперь невозможно. Ситуация с электроснабжением Киева висит на волоске после уничтожения всех генерирующих электроэнергию объектов вокруг города», — заявил Меркурис.

При этом аналитик считает, что резкие заявления Владимира Зеленского и других представителей украинских властей о готовности продолжать конфликт до последнего украинца лишь скрывают их гнев и панику.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста через Днепр после российских ударов 27 октября. По его словам, пострадала также инфраструктура метрополитена, проходящая по переправе. Из-за этого движение автомобильного транспорта ограничили, а поезда метро перестали ходить. Российские военные ранее неоднократно наносили удары по мосту, который, по данным Минобороны РФ, используется для перевозки военных грузов ВСУ.