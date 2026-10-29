Суд поставил точку в споре матери композитора Кузнецова и вдовы Шатунова

Мать Сергея Кузнецова проиграла суд о наследстве вдове Шатунова Фото: Артем КИЛЬКИН.

Дорогомиловский районный суд Москвы отказал Валентине Кузнецовой, матери композитора Сергея Кузнецова, в иске к Светлане Шатуновой, вдове певца Юрия Шатунова. Решение об отказе в признании завещания недействительным вынесли 29 октября, сообщили в "Максе" судов общей юрисдикции города Москвы.

Мать композитора требовала признать завещание Сергея Кузнецова, композитора и автора песен «Ласкового мая», недействительным. В документе права на его песни передавались Светлане Шатуновой. Суд не удовлетворил требования Кузнецовой.

Ранее KP.RU подробно описывал, что именно оспаривала мать Сергея Кузнецова. Спор затрагивал не только творческое наследие композитора, но и имущество, включая квартиру в Оренбурге.

Также KP.RU писал, что турецкий суд признал за продюсером Андреем Разиным права на 28 песен группы «Ласковый май». Решение было принято по итогам разбирательства об исключительных правах на композиции коллектива.