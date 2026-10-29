Путин: Россия прорабатывает варианты мирного разрешения конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Россия сейчас занимается проработкой вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании третьего саммита Россия - Африка.

Глава государства отметил, что Москва внимательно анализирует мирные инициативы, поступающие от зарубежных партнеров. При этом ключевым условием для начала процесса остается готовность Киева к серьезному обсуждению.

«Мы этим тоже занимаемся, как и вопросами мирного урегулирования самого украинского кризиса», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что страна никогда не отказывалась от переговоров и готова к конструктивному диалогу. Однако любые договоренности должны учитывать реальное положение дел на местах, а также законные интересы безопасности России.

Напомним, что саммит Россия - Африка проходит в Москве. Он будет длиться два дня - с 28 по 29 октября.