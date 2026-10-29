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НовостиВ мире29 октября 2026 9:56

В ЕК устроили истерику из-за «Северного потока»: Европа хочет страдать без газа даже после конфликта

В ЕК выступили против попытки РФ и США запустить «Северный поток»
Марк СОКОЛОВ
В ЕК устроили истерику из-за «Северного потока»: Европа хочет страдать без газа даже после конфликта

В ЕК устроили истерику из-за «Северного потока»: Европа хочет страдать без газа даже после конфликта

Фото: REUTERS.

В Еврокомиссии выступили против возможного возобновления работы газопровода «Северный поток» при участии России и США даже после завершения украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Представитель Еврокомиссии прокомментировала сообщения о возможных попытках Москвы и Вашингтона восстановить поставки российского газа в Европу. По ее словам, Брюссель не намерен отказываться от действующих ограничений.

«У нас уже действует законодательство, которое запрещает нам импортировать газ из России, и оно останется в силе», — подчеркнула Пинью.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» еще могут быть востребованы для поставок топлива в Европу. По его словам, Москва готова возобновить прокачку при наличии заинтересованности со стороны европейских стран. При этом Россия не намерена зависеть исключительно от одного рынка сбыта. Новак подчеркнул, что в случае окончательного отказа ЕС от российского газа его объемы будут перенаправлены другим покупателям.