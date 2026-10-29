Число погибших в трагедии с поездами в Испании продолжает расти: Авария унесла десятки жизней. Фото: Соцсети.

Число погибших при столкновении двух пассажирских поездов в Испании выросло до 69 человек. Об этом сообщает газета El País.

Ранее власти страны сообщали о 68 жертвах железнодорожной катастрофы. По данным издания, число погибших увеличилось после обнаружения еще одного тела на месте происшествия.

Трагедия произошла утром 28 октября недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо. Два скоростных пассажирских поезда столкнулись, после чего несколько вагонов сошли с рельсов. Движение на поврежденном участке железной дороги было остановлено.

По предварительной версии испанских властей, причиной аварии могла стать человеческая ошибка. Перед столкновением произошел сбой автоматической системы сигнализации, из-за чего управление движением поездов перешло к оператору.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе. Глава правительства выступил с соответствующим заявлением после появления первых данных о масштабах трагедии. На тот момент число жертв уже достигло 68 человек. Первоначально же сообщалось лишь о десяти погибших.