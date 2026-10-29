Российскую вакцину от ВПЧ включат в календарь прививок: Минздрав назвал сроки

Мурашко: российскую вакцину от ВПЧ включат в календарь прививок в 2027 году Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российская вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) начнет поступать в регионы с 2027 года. Препарат включат в Национальный календарь профилактических прививок, сообщил 29 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Будем расширять национальный календарь прививок, включая в том числе вакцинацию от папилломавирусной инфекции. И со следующего года российский препарат будет доступен и будет поступать в регионы», — сказал министр на саммите «Россия — Африка».

Включение вакцины в календарь позволит расширить возможности профилактики ВПЧ-инфекции в рамках национальной системы вакцинации.

По предварительным планам, прививки против ВПЧ смогут начать делать девочкам 12–13 лет во второй половине года.

Ранее KP.RU писал, что первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс» выпустили в гражданский оборот. Препарат разработала компания «Нанолек», первая партия из 30 тысяч доз поступила в медицинские учреждения в конце сентября.