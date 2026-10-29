Названы два российских города, где сильнее всего падают цены на проживание

OneTwoTrip: сильнее всего упали цены на проживание во Владивостоке и Кисловодске. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/GLOBAL LOOR PRESS

С октября к началу ноября сильнее всего среди российских городов средняя стоимость проживания снизилась во Владивостоке и Кисловодске - на 16% и 15% соответственно. Об этом со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщает РИА Новости.

Так, во Владивостоке проживание обходится в среднем в 5,6 тысячи рублей. В Кисловодске - 6,7 тысячи, выяснили в сервисе. Кроме того, заметно снизились цены в Зеленоградске - на 14%, до 7,2 тысячи рублей в сутки, а также в Калининграде - на 13%, до 4,9 тысячи.

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