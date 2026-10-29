НАТО усиливается в Балтии и готовится к войне с РФ: но есть нюанс Фото: REUTERS.

НАТО усиливает подготовку к возможному военному столкновению с Россией в странах Балтии. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на агентство dpa.

По данным издания, Эстония, Латвия и Литва активно строят оборонительные сооружения вдоль российских границ. Военные возводят бункеры, устанавливают заграждения и разворачивают беспилотные системы. Одновременно Германия и Нидерланды готовятся к быстрой переброске войск в регион.

В частности, более 70 генералов и высокопоставленных офицеров двух стран прибыли в Прибалтику для изучения возможных районов боевых действий. Инспектор сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг признал, что силы НАТО могут уступать российской армии по численности.

«Российские вооруженные силы, вероятно, будут превосходить нас численно в этом регионе», — заявил генерал.

По его словам, альянсу необходимо улучшить противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу и военную логистику. Кроме того, немецкая армия рассматривает возможность закупки крылатых ракет дальностью до 1500 километров.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО активно наращивает военную инфраструктуру в Балтийском регионе и проводит учения против России. По его словам, одновременно европейские страны пытаются ужесточить контроль над международным судоходством. Для этого Запад использует обвинения в адрес так называемого российского теневого флота. Дипломат подчеркнул, что подобная политика создает дополнительные препятствия для морских перевозок.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления европейских политиков о подготовке Москвы к войне с НАТО политической шизофренией. Глава государства подчеркнул, что РФ не собирается нападать на европейские страны, поскольку для этого нет никаких мотивов и оснований. По его словам, подобные заявления стали частью развернутой на Западе антироссийской кампании.