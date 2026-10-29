Избирком Сербии решил провести повторное голосование на 53 участках Фото: REUTERS.

РИК Сербии объявила о повторном голосовании на 53 участках из-за досрочных выборов. После обработки 99,35% голосов коалиция "Объединенная Сербия" (Александр Вучич) набрала 38,97%, движение протестующих студентов и их сторонников - 53,04%. Другие партии не преодолели 3%.

"Принято решение о проведении повторного голосования на избирательных участках, где установлено, что не могут быть утверждены результаты голосования и на которых аннулировано голосование 25 октября 2026 года. Повторное голосование на 53 участках (из всего 8 392 – ред.) будет проведено в воскресенье, 1 ноября 2026 года с 07.00 (09.00 мск) до 20.00 (22.00 мск)", - постановили в РИК.

В Сербии РИК обязана объявить итоги выборов не позднее 96 часов после получения всех протоколов. Затем, в течение 10 дней, распределяются депутатские мандаты. На выборах 25 октября зарегистрировано 19 партий, претендующих на 250 мест. Впервые половину партий составляют движения национальных меньшинств, которым не нужно преодолевать 3%-ный барьер для прохода в парламент.

Ранее KP.RU сообщил, что менеджер РСМД Лазович усомнился в прогнозах Вучича о санкциях против России к весне 2027 года. Контракт на газ со скидками истекает в конце 2026 года, а "студенты" не проявляют жесткой антироссийской позиции, поэтому резких внешнеполитических шагов ожидать не стоит.