Сын Кашпировского заявил, что вдова отца настраивала его против семьи. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС.

Проживающий в США Серджио Монтана, сын известного советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского, заявил, что вдова отца Гулизар Чалбашова еще при жизни экстрасенса настроила его против семьи. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Монтаны, из-за действий Чалбашовой он и внуки Кашпировского оказались вычеркнуты из жизни и возможного наследства психотерапевта, который скончался 3 октября на 88-м году жизни.

«Его жена Гулизар настроила его против меня и его внуков. Лучше бы он остался с моей мамой», — поделился Монтана.

Ранее сообщалось, что Чалбашова заявила о своих правах на недвижимость в Калифорнии, которая, по мнению сына, должна была отойти ему. Племянник Кашпировского, психотерапевт Юрий Мамаев, в беседе с РИА Новости подтвердил, что из-за претензий вдовы Монтана рискует полностью лишиться наследства, в том числе дома, приобретенного на совместные с отцом средства.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал о скандале вокруг наследства в семье Кашпировского.