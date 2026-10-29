Нейросеть Claude ополчилась против россиян: Аккаунты банят, паспорта блокируют Фото: REUTERS.

Нейросеть Claude начала массово блокировать пользователей из России, требуя подтвердить личность с помощью паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, утром 29 октября россияне начали жаловаться на невозможность пользоваться американским ИИ-сервисом. Нейросеть перестает отвечать на запросы до прохождения проверки документов. При этом российские паспорта не принимаются, а доступ блокируют даже обладателям платных подписок. Вернуть деньги за них, как утверждается, не получается.

Разработчик Claude, компания Anthropic, объясняет, что проверка личности проводится выборочно. При этом использование VPN само по себе не считается причиной для запроса документов.

Официально сервис и раньше был недоступен в России. Однако пользователи обходили ограничения с помощью VPN и арендованных зарубежных серверов. Теперь даже иностранного IP-адреса недостаточно для сохранения доступа.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Сергей Пономаренко предупредил, что американские разработчики нейросетей продолжат блокировать российские аккаунты. По его словам, компании Anthropic, OpenAI и Google совершенствуют системы обнаружения пользователей из неподдерживаемых регионов. При этом подозрения могут вызвать частая смена IP-адресов и использование VPN. Специалист призвал россиян быть готовыми к внезапной потере доступа к зарубежным ИИ-сервисам.