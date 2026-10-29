Актер Александр Гудков наконец показал жену: Он трепетно обратился к любимой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Шоумен Александр Гудков показал редкие совместные фотографии со своей супругой Александрой Гагаринской в честь ее дня рождения, пишет Woman. Снимками 43-летний артист поделился в социальных сетях.

Известно, что Гагаринская родилась в Риге и профессионально занимается фотографией. По данным СМИ, свадебное торжество пары прошло в Латвии в узком кругу родственников и друзей.

«Птица моя, с вареньицем», — подписал Гудков публикацию.

Актер Александр Гудков наконец показал жену: Он трепетно обратился к любимой. Фото: Соцсети Александра Гудкова

На одном из кадров супруги позируют на фоне заснеженных гор. Оба улыбаются, а сам юморист, судя по всему, наслаждается отдыхом вдали от посторонних глаз. Впрочем, для Гудкова подобные семейные откровения скорее исключение. Подробности личной жизни он предпочитает держать при себе.

Ранее KP.RU рассказывал, как Гудков почти три года скрывал свою женитьбу. В 2020 году шоумен признался телеведущей Ксении Собчак, что готовится к свадьбе, хотя на самом деле уже состоял в браке. Лишь в феврале 2022-го он подтвердил, что женат на девушке по имени Саша. При этом комик не стал раскрывать подробности о супруге, отметив, что близкие прекрасно знают его избранницу.

Кроме того, летом 2026 года Гудков побывал на роскошной свадьбе телеведущей Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича. Торжество проходило в Северной Осетии и растянулось на три дня. Вместе с комиком Денисом Дороховым Гудков развлекал гостей праздничного банкета. Молодожены даже арендовали целый самолет, чтобы доставить приглашенных из Москвы во Владикавказ.