Ночная атака дронов ВСУ обернулась пожаром на заводе под Рязанью

Глава Рязанской области рассказал о последствия ночной атаки ВСУ на регион Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Шиловском районе Рязанской области локализовали пожар на местном предприятии, вспыхнувший после ночной атаки дронов ВСУ. Об этом на своем канале в «Максе» сообщил глава региона Павел Малков.

По словам губернатора, в результате происшествия никто из людей не пострадал. На месте чрезвычайной ситуации оперативно начали работу экстренные службы.

«Возгорание локализовано», - подчеркнул Малков.

Стоит отметить, что прошедшей ночью российские системы противовоздушной обороны вели активную работу во многих регионах. Как заявили в Министерстве обороны РФ, военнослужащие смогли успешно перехватить и ликвидировать 1 214 беспилотников самолетного типа ВСУ. Часть из этих вражеских дронов была уничтожена также в небе над Рязанской областью.