Ночная атака дронов ВСУ обернулась пожаром на заводе под Рязанью

Фото: Иван МАКЕЕВ.
В Шиловском районе Рязанской области локализовали пожар на местном предприятии, вспыхнувший после ночной атаки дронов ВСУ. Об этом на своем канале в «Максе» сообщил глава региона Павел Малков.
По словам губернатора, в результате происшествия никто из людей не пострадал. На месте чрезвычайной ситуации оперативно начали работу экстренные службы.
«Возгорание локализовано», - подчеркнул Малков.
Стоит отметить, что прошедшей ночью российские системы противовоздушной обороны вели активную работу во многих регионах. Как заявили в Министерстве обороны РФ, военнослужащие смогли успешно перехватить и ликвидировать 1 214 беспилотников самолетного типа ВСУ. Часть из этих вражеских дронов была уничтожена также в небе над Рязанской областью.