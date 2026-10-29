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НовостиПолитика29 октября 2026 10:29

Путин посмертно присвоил комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву звание Героя РФ

«Золотую Звезду» комбата «Ахмата» Батукаева передали его матери
Семен ЗИМИН
Путин посмертно присвоил комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву звание Героя РФ Фото: пресс-служба администрации РД

Путин посмертно присвоил комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву звание Героя РФ Фото: пресс-служба администрации РД

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру батальона спецназа «Ахмат» Зелимхану Батукаеву с позывным Шустрый. «Золотую Звезду» передали его матери Таус Батукаевой на церемонии в Грозном, сообщает ТАСС. Награду вручил врио командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков, грамоту президента передал премьер Чечни Магомед Даудов.

Даудов назвал Батукаева истинным патриотом, мужественным воином и настоящим офицером, который в ходе спецоперации проявил исключительную отвагу и самоотверженность. Кочетков подчеркнул, что погибший с честью выполнял поставленные задачи, и выразил соболезнования родным. По его словам, подвиг Шустрого навсегда останется символом несгибаемого духа и любви к стране.

О смерти Батукаева 23 февраля 2025 года сообщил командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, военнослужащий скончался от кровоизлияния в мозг после трех суток без сна при выполнении боевой задачи. Алаудинов отмечал, что Шустрый был одним из лучших командиров российской армии, а его батальон — самым результативным в спецназе по числу взятых в плен украинских боевиков.