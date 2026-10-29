Путин посмертно присвоил комбату спецназа «Ахмат» Батукаеву звание Героя РФ Фото: пресс-служба администрации РД

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру батальона спецназа «Ахмат» Зелимхану Батукаеву с позывным Шустрый. «Золотую Звезду» передали его матери Таус Батукаевой на церемонии в Грозном, сообщает ТАСС. Награду вручил врио командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков, грамоту президента передал премьер Чечни Магомед Даудов.

Даудов назвал Батукаева истинным патриотом, мужественным воином и настоящим офицером, который в ходе спецоперации проявил исключительную отвагу и самоотверженность. Кочетков подчеркнул, что погибший с честью выполнял поставленные задачи, и выразил соболезнования родным. По его словам, подвиг Шустрого навсегда останется символом несгибаемого духа и любви к стране.

О смерти Батукаева 23 февраля 2025 года сообщил командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, военнослужащий скончался от кровоизлияния в мозг после трех суток без сна при выполнении боевой задачи. Алаудинов отмечал, что Шустрый был одним из лучших командиров российской армии, а его батальон — самым результативным в спецназе по числу взятых в плен украинских боевиков.