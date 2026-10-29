Глава Европейского ЦБ Лагард объявила, что уйдёт в отставку 7 февраля 2027 года. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард проинформировала Европейский совет о своем решении уйти в отставку с занимаемого поста 7 февраля 2027 года.

Лагард покинет свой пост до официального истечения восьмилетнего срока ее полномочий, который должен был завершиться осенью 2027 года. О предстоящей отставке президент ЕЦБ сообщила на своей странице в соцсети X.

После объявления об отставке Европейский совет начал поиск кандидатов на ее место. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что процесс назначения преемника стартует уже 29 октября, чтобы новый руководитель был утвержден без промедления.

Ранее KP.RU писал, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард получает зарплату более чем на 50% выше суммы, указанной в официальной отчетности. По данным Financial Times, ее доход за 2024 год составил около 726 тысяч евро.