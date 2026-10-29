Трём студентам потребовалась помощь врачей после пары по химии в вузе Уфы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Трём студентам Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) потребовалась медицинская помощь после проведения практического занятия по неорганической химии. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

В университете сообщили, что все произошло во время проведения практического занятия по неорганической химии при работе с плавиковой кислотой, когда произошло незначительное выделение паров. Преподаватели оперативно приняли меры безопасности: проветрили помещение, вывели обучающихся на свежий воздух и отпустили их домой. По рекомендациям преподавателей студенты вызвали бригаду скорой помощи.

Троих учащихся осмотрели врачи, из них двоих доставили в больницу для сдачи анализов. В университете подчеркнули, что фактов отравления не выявлено, в госпитализации никто не нуждался, и ребят отпустили на амбулаторное лечение. В настоящее время УУНиТ взаимодействует с правоохранительными органами, занятия в вузе продолжаются в штатном режиме.

Ранее уголовное дело завели после массового отравления в столовой СПбГАСУ.