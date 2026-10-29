Глава СК России Бастрыкин провёл оперативное совещание в Луганске

Глава СК России провел оперативное совещание в Луганске. Как сообщили в пресс-службе ведомства, были озвучены цифры: возбуждено 11,5 тыс. уголовных дел по фактам агрессии Украины против русскоязычного населения Донбасса. По данным следствия, погибли 9157 мирных граждан, среди них 279 детей, ранения получили более 29 тыс. человек. Допрошены свыше 266 тыс. свидетелей, 132 тыс. человек признаны потерпевшими.

Руководитель ГВСУ Константин Корпусов доложил о работе по установлению украинских командиров, отдававших приказы об ударах БПЛА по Запорожской и Херсонской областям, которые привели к гибели людей. Также установлены причастные к диверсиям на железных и автомобильных дорогах в Брянской и Белгородской областях в 2023 году — среди организаторов лица из сил спецопераций ВСУ и ГУР Минобороны Украины.

Глава СК России Бастрыкин провёл оперативное совещание в Луганске

Завершено расследование дела в отношении четверых обвиняемых об участии в террористическом сообществе и акте международного терроризма на Запорожской АЭС в 2022 году. Причастность еще троих установлена, им заочно предъявлены обвинения, они в международном розыске.

Эксперты продолжают молекулярно-генетические исследования останков погибших от действий неонацистов с 2014 года. По костным останкам из массового захоронения у Свято-Вознесенского монастыря в Северодонецке выделены профили более 100 человек, установлены личности 34 погибших, большинство — женщины. Работы продолжаются.

В селе Бурашево Тверской области обнаружено ранее неизвестное захоронение пациентов психиатрической больницы им. Литвинова, убитых нацистами. Александр Бастрыкин подчеркнул: расследование таких фактов нужно продолжать ради сохранения исторической памяти. В завершение совещания он наградил офицеров, проявивших профессионализм и мужество.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ по гражданским объектам в Луганской Народной Республике.