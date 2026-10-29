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НовостиПолитика29 октября 2026 10:49

Лукашенко: Минск не предаст братьев даже в сложные времена

Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет с Россией
Сергей КУДРИН
Лукашенко: Минск не предаст братьев даже в сложные времена

Лукашенко: Минск не предаст братьев даже в сложные времена

Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком заявил, что Белоруссия поддерживает Россию в любых условиях, даже в сложный период спецоперации.

«Это наша политика. В этом вы можете быть уверены. Даже в эти сложные времена, когда идет специальная военная операция (тут разговоры разные вокруг), я сказал однозначно, что мы не предатели, мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом», - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности помочь регионам, включая Алтай, и восстановить советскую систему поставок, взяв на себя ответственность за Калининград, Санкт-Петербург, Московскую область и частично за Москву.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Глобального атомного форума, что Россия превратила его страну в полноценное ядерное государство, и выразил готовность продолжать сотрудничество в этой сфере на международной арене.